Larissa Riquelme, quien fue considerada la “novia del mundial” en Sudáfrica 2010, habló acerca de Ivana Knoll, quien se presentó en los partidos de Croacia en Qatar 2022.

En una entrevista para Extra, Larissa Riquelme mencionó que Ivana Knoll sólo le estaba copiando, pues todo su “espectáculo” es el mismo que la paraguaya hizo hace 12 años.

Aún más, la modelo y presentadora afirmó que “Miss Croacia” incluso hace las mismas poses, lo que indica una falta de creatividad.

No obstante sus palabras hacia Ivana Knoll, Larissa Riquelme considera que es “bonito” que haya imitadoras; pues significa que ella marcó un antes y un después.

Yo me hice famosa mostrando mis atributos y un celular, las poses, el escote, la forma de vestir, todo. Las que fueron o han pasado por el mismo escenario han hecho lo mismo y eso para mí es lindo, porque en el mundo marqué una historia.

Si bien algunos le han llamado a Ivana Knoll la “novia del mundial” en Qatar 2022, para Larissa Riquelme eso está lejos de la realidad, pues no hay un consenso unánime como sí lo hubo con ella.

Aclaró que son muy pocos medios los que señalan a Ivana Knoll como la nueva “novia del mundial”, y que hasta el momento ella es la única que ha logrado ese título.

Larissa Riquelme también puntualizó que la croata tiene ciertos problemas con las aficiones, pues los brasileños no la quieren por ser “alemana”; cosa que no pasó con ella en Sudáfrica 2010.

De ahí que en su opinión, no ha habido otra “novia del mundial” hasta la fecha.

Ella es alemana y los fans de Brasil no la quieren. Todos dicen que soy la única. De hecho, muy pocos medios la han nombrado ‘La Novia del Mundial’, no hay nada oficial, pero me siento feliz con que muchas han intentado, pero nadie lo ha logrado.

Larissa Riquelme