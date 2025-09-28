El trabajo de los árbitros mexicanos en la Liga MX ha sido duramente cuestionado y eso que apenas van diez jornadas del torneo Apertura 2025 y que el VAR es el aliado de los silbantes.

El trabajo de los árbitros en la cancha y en la cabina del VAR ha sido objeto de duras críticas y para ejemplificar lo terrorífico de su labor, apareció un exsilbante con una brutal estadística.

Jornada a jornada las mesas de análisis tienen distintas jugadas polémicas en las que el arbitraje o el VAR hicieron su aparición.

La situación empeora debido a que los problemas del arbitraje mexicano persisten aún con ayuda de la tecnología, al menos es lo que la estadística de Fernando ‘Cantante’ Guerrero muestra.

La estadística que exhibe el trabajo del VAR y de los árbitros en la Liga MX

De acuerdo a información del exsilbate Fernando ‘Cantante’ Guerrero, después de las primeras 10 jornadas de la Liga MX se registraron 20 errores de los árbitros que se valieron del VAR para analizar las jugadas.

“En 10 jornadas de Liga MX ya van más de 20 ERRORES PEGIL, es decir que ni con VAR se ha podido dar la decisión correcta y se han afectado a varios equipos. ¿O no señor Horacio Elizondo?”, escribió el exsilbate en una publicación realizada en su cuenta de X.

“La Comisión de árbitros piensa que lo están haciendo bien como lo dicen en sus charlas técnicas cada semana”, argumentó Guerrero.

Fernando Guerrero lanzó una dura crítica al arbitraje de la Liga MX. (X de Fernando Guerrero)

¿Qué es el FVS, sistema que podría reemplazar al VAR en el futbol?

Las críticas al VAR y al arbitraje no son temas exclusivos de la Liga MX, en las mejores ligas del mundo también se discute la repercusión de la tecnología en las decisiones arbitrales. Bajo este contexto, apareció el FVS, sistema que podría reemplazar al VAR en el futbol.

El FVS es un sistema en el que sólo se revisarán las jugadas que solicitan los entrenadores, algo similar al “challenge” de otros deportes como el basquetbol. Los DTS mostrarán una tarjeta de color verde cuando quieran que se revise una jugada polémica.

Eso sí, sólo se podrán utilizar dos tarjetas por partido y esto beneficiará a que el juego no se detenga tanto tiempo.

El “nuevo VAR” ya se aplica en el Mundial Sub-20 y será cuestión de tiempo para saber si escala a otros torneos.