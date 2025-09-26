Los Rayados de Monterrey dieron a conocer que una de sus estrellas fue operada tras la goleada que sufrió el equipo regiomontano ante Toluca por un marcador de 6-2.

Fue a través de redes sociales que los Rayados de Monterrey informaron que Sergio Canales fue sometido a una cirugía menor debido a una complicación presentada en el muslo derecho.

El jugador de Rayados de Monterrey se encontraban realizando un procedimiento fisioterapéutico invasivo de rutina para la recuperación postpartido y sin haber lesión de por medio fue cuando surgió la molestia que requirió atención médica.

Sergio Canales fue operado en un hospital especializado y aunque se trató de una intervención controlada, su regreso a los entrenamientos y partidos quedará sujeto a la evaluación médica hacia el futbolista.

Sergio Canales de Rayados se perderá partido contra Santos Laguna

Con la lesión confirmada de Sergio Canales, es prácticamente un hecho que está descartado para disputar el partido contra Santos Laguna el próximo sábado, lo que representa un duro golpe para la plantilla de Rayados de Monterrey.

Los Rayados de Monterrey confirmaron que la cirugía de Sergio Canales fue menor y que el procedimiento forma parte de su recuperación habitual después de los esfuerzos intensos en el partido contra Toluca, pero hicieron hincapié en que la aparición de la complicación es inesperada y requiere tener precaución.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/uHrmdoW4po — Rayados (@Rayados) September 26, 2025

De momento, habrá que esperar cuál es la decisión que toma Rayados de Monterrey para cubrir la ausencia del jugador en el mediocampo de su cuadro titular.

¿Cuándo regresará Sergio Canales con Rayados de Monterrey?

Sergio Canales ha sido afectado por múltiples lesiones desde su llegada a Rayados de Monterrey, la más fuerte ocurrió en 2023 cuando tuvo problemas en el muslo y se perdió 54 partidos.

La evolución del jugador de Rayados de Monterrey en los próximos días definirá cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos para estar disponible nuevamente con el primer equipo del cuadro regio.