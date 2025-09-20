Nadie duda que la imagen de Sergio Ramos vende en cualquier lugar y si no me creen échenle un ojo al equipo australiano South Melbourne FC, quien se colgó del zaguero español y de los Rayados de Monterrey para presentar a su nuevo fichaje.

South Melbourne FC, equipo australiano, utilizó un video de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey para presentar a su nuevo fichaje, el japonés Yuki Uchida.

El video pronto trascendió fronteras y se viralizó en territorio mexicano, siendo objeto de distintos comentarios sobre cómo utilizaron la imagen de Ramos.

Video de la presentación de Yuki Uchida con el South Melbourne FC en el que aparece Sergio Ramos

Con bombo y platillo, el South Melbourne FC, equipo de la segunda división del futbol australiano, presentó a su nuevo fichaje, el japonés Yuki Uchida, pero lo curioso no fue la llegada del nipón sino la curiosa presentación con la que le dieron la bienvenida, pues utilizaron un video de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey.

En el video se observa la celebración de gol de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey en la que simula realizar una llamada. Yuki Uchida, fichaje del equipo australiano, contesta la llamada y hace su presentación como jugador del South Melbourne FC.

“South Melbourne FC se complace en anunciar el fichaje del atacante japonés 𝗬𝘂𝗸𝗶 𝗨𝗰𝗵𝗶𝗱𝗮 para el próximo Campeonato Australiano y las próximas dos temporadas en el Lakeside Stadium”, se lee en el texto que acompaña el video de presentación.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀, 𝗬𝘂𝗸𝗶! 🇯🇵



South Melbourne FC is excited to announce the signing of Japanese attacker 𝗬𝘂𝗸𝗶 𝗨𝗰𝗵𝗶𝗱𝗮 for the upcoming Australian Championship and the next two seasons at Lakeside Stadium.



Yuki arrives after a stunning campaign at… pic.twitter.com/3yQfIPyiur — South Melbourne FC (@smfc) September 12, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Sergio Ramos con los Rayados de Monterrey?

En medio de la fama internacional, Sergio Ramos se prepara para encarar un gran duelo con Rayados de Monterrey, pues se medirá al América en el marco de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Rayados vs América se disputará hoy sábado 20 de septiembre a las 9:05 p.m. (tiempo del centro de México), en el Estadio BBVA.