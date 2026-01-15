Sergio Ramos, histórico defensa andaluz de 40 años que recientemente tuvo un breve paso por el futbol mexicano con Rayados de Monterrey, viajó a España para continuar con las negociaciones por la compra del Sevilla.

Luego de su aventura en tierras mexicanas, ha tomado fuerza el rumor de que Sergio Ramos, junto a un importante grupo de inversores, están en la carrera para comprar al Sevilla de España, que en estos momentos atraviesa un momento complicado.

Sin embargo, también ha surgido la interrogante de si el histórico defensor ibérico planea jugar en el equipo en caso de que logre adquirirlo o simplemente mantendrá un perfil más alejado de los reflectores como directivo.

Sergio Ramos es captado en España para continuar negociaciones por la compra del Sevilla

Medios españoles captaron a Sergio Ramos llegando a España junto a su hermano René Ramos y su abogado de confianza, Julio Senn, en medio de los rumores sobre la compra del Sevilla.

Con base en información compartida por el Diario Marca, Sergio Ramos, junto con su hermano y su abogado, tendría varias reuniones los próximos días con importantes accionistas del Sevilla.

👀 Así ha sido la llegada de Sergio Ramos, a escondidas, a Sevilla para intentar la compra del club hispalense.



✈️ Julio Senn, su abogado, ha llegado con él en avión para las negociaciones.



📹 @GonzaloTortosa https://t.co/chKRdR5rWX pic.twitter.com/KmsrMYqa3m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 15, 2026

Alberto Pérez Solano, abogado que funge como secretario general del conjunto andaluz, es una de las personas con las que se reuniría el defensa español para hablar sobre la posible compra del equipo en alrededor de 400 millones de euros.

Sin embargo, la oferta que Sergio Ramos y el grupo de inversores que lo respalda no sería la única, sino que también dos fondos de inversión estadounidenses estarían en la carrera por la compra del equipo.

¿Sergio Ramos será jugador en caso de que compre al Sevilla?

Luego de la eliminación de Rayados de Monterrey a manos del Toluca en las semifinales del Apertura 2026, Sergio Ramos anunció su salida del club en el campo, aunque no dio a conocer su retiro de las canchas.

Incluso, recientemente tomó fuerza el rumor de que podría llegar como agente libre al Manchester United, pero hasta el momento no se ha dado a conocer el futuro de Sergio Ramos como jugador.

Lo que sí se sabe es que su intención de comprar al Sevilla, club en el que se formó y debutó como futbolista profesional, es seria y está respaldado por un importante conjunto de inversores.