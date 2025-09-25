¡Rayados de Monterrey fue exhibido por el campeón! Los Diablos les metieron 6 goles en el Estadio Nemesio Díez, una apabullante marcador que no veían desde hace 20 años cuando Cruz Azul los goleó con triplete del Kikín Fonseca en el lejano Clausura 2005.

Rayados de Monterrey sí que sufrió en su visita al vigente campeón de México, pues se fue a casa con la canasta llena luego de recibir seis goles en un partido de pesadilla para los regios.

La última vez que Rayados recibió seis goles sucedió hace 20 años cuando Kikín Fonseca se lució con un triplete.

En aquella terrorífica tarde Cruz Azul recibió a Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes y los goleó por marcador de 6-1.

El día que Kikin Fonseca marcó triplete en el 6-1 de Cruz Azul sobre Rayados

Tuvieron que pasar 20 años para que Rayados volviera a recibir una dosis de seis goles, sucedió en el Clausura 2005 frente a Cruz Azul y ahora Toluca fue el verdugo de los regios en la Liga MX.

Hace más de 20 años, en el marco de la Jornada 3 del torneo Clausura 2005 Cruz Azul recibió a Rayados en el Estadio Ciudad de los Deportes y los goleó por 6-1, con triplete de nada más y nada menos que Francisco ‘Kikín’ Fonseca.

La tarde de terror para los regios inició al minuto 19 con el tanto del argentino Federico Lussenhoff. Miguel Zepeda se encargó de ampliar la ventaja con un doblete en la primera mitad.

Ya con el 3-0 en el marcador, apareció Kikín Fonseca para sellar la apabullante victoria celeste. El delantero mexicano anotó un triplete al 46’, 84’ y 87’.

Esta fue una de las peores goleadas de Rayados en la historia de los torneos cortos y fue la última vez antes del choque ante Toluca que los regios recibían seis goles.

2005 - Hace 19 años que @rayados no recibía 6 goles.



La última vez fue con triplete del @kikinfg y los dirigía Miguel Herrera. pic.twitter.com/pLLy3yuREx — History Liga MX (@History_LigaMX) September 25, 2025

Peores goleadas de Rayados en torneos cortos

La derrota por 6-2 ante Toluca fue una de las peores goleadas de Rayados de Monterrey en torneos cortos. Tuvieron que pasar más de 20 años para que los regios volvieran a recibir seis goles.