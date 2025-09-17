El triunfo de Chivas en el Clásico Nacional sobre América causó eco en Italia, pues un histórico equipo de la Serie A felicitó al Rebaño con una peculiar celebración en sus redes sociales.

No es una novedad que la afición por Chivas trascienda fronteras, pero que un equipo de la Serie A dedique tiempo para felicitar al Rebaño luego de su triunfo sobre América en el Clásico Nacional sí que es una novedad.

La peculiar felicitación del equipo de la Serie A a Chivas no pasó inadvertida por los internautas, que pronto reaccionaron y viralizaron el posteo.

El club italiano que felicitó a Chivas fue el Parma, histórico club de la Serie A que se dijo “amigo” del Rebaño.

Felicitación del Parma de la Serie A a Chivas por su triunfo en el Clásico Nacional ante América

El Parma de la Serie A se sumó a los festejos por el triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional, se dijo amigo del Rebaño y publicó un gif bastante curioso para felicitarlos.

“El admin del Parma cuando su amigo Chivas gana”, fue la frase que utilizó el histórico equipo de la Serie A para felicitar al Rebaño, además, incluyó un gif de un perrito bailando y colocó el marcador de 2-1 sobre Club América.

El posteo del Parma pronto se llenó de respuestas de aficionados de Chivas, quienes agradecieron el gesto y hasta se “hicieron fans del club italiano”.

“No hay mejor amigo que el parma”, se lee en uno de los tantos comentarios de los chivahermanos sobre la publicación del Parma en Instagram.

¡EL VIDEO MÁS SURREALISTA QUE VERÁS ESTE DÍA! 🤯



El Parma de la #SerieAxESPN felicitó a Chivas de la manera más rara su victoria ante América 🤣 🤣 🤣



No es broma, ver para creer 😳 📱



Vía: parmacalcio1913 pic.twitter.com/kjv0ZtS9rT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 16, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Luego del triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional, los dirigidos por Gabriel Milito se medirán a Tigres en el duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El Chivas vs Tigres se disputará hoy miércoles 17 de septiembre en el Estadio Akron. A continuación te dejamos toda la información del encuentro.

Partido: Chivas vs Tigres

Fecha: Miércoles 17 de septiembre

Hora: 7:05 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime