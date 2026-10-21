Santos vs Pumas chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Santos 2-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Santos 2-2 Pumas

Santos vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Pumas, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Efraín Orona y, Ramiro Sordo
  • Mediocampistas: Fran Villalba, Facundo Cáseres, Ezequiel Bullaude y Diego González
  • Delantero: Tahiel Jiménez
Juninho le mete doblete al Atlante y mantiene a Pumas con aspiraciones de Liguilla.
Pumas venció al Atlante en la Jornada 12 del Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva yRodrigo López
  • Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna y César Huerta
  • Delanteros: Juninho Vieira y Robert Morales

Santos vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Santos vs Pumas juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21:10 horas; por TUDN, ViX, ESPN y Disney+.

  • Partido: Santos vs Pumas
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio TSM
  • Transmisión: TUDN, ViX, ESPN y Disney+