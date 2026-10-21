Santos vs Pumas chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate en el Estadio TSM. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Santos 2-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Santos 2-2 Pumas

Santos vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Pumas, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Efraín Orona y, Ramiro Sordo

Mediocampistas: Fran Villalba, Facundo Cáseres, Ezequiel Bullaude y Diego González

Delantero: Tahiel Jiménez

Pumas venció al Atlante en la Jornada 12 del Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva yRodrigo López

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna y César Huerta

Delanteros: Juninho Vieira y Robert Morales

Santos vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Santos vs Pumas juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21:10 horas; por TUDN, ViX, ESPN y Disney+.