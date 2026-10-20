San Luis vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por Disney+, ESPN y ViX.
- Partido: San Luis vs Querétaro
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+, ESPN y ViX
San Luis vs Querétaro juegan uno de los cuatro partidos programados este martes 20 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
San Luis vs Querétaro: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden San Luis vs Querétaro.
San Luis vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs Querétaro.
San Luis vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido San Luis vs Querétaro podrá verse a través de las señales de Disney+, ESPN y ViX.
- Partido: San Luis vs Querétaro
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney+, ESPN y ViX