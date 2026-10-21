Lille vs Galatasaray juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-1 en la cancha del equipo francés, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Lille vs Galatasaray: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Lille vs Galatasaray es triunfo del equipo local con marcador de 3-1 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Lille 3-1 Galatasaray
Lille vs Galatasaray: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Galatasaray, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Deportes
Stuttgart vs Atlético de Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Liverpool vs Villarreal: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Roma vs Slovan Bratislava: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Porto vs PSV: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Napoli vs Bodo Glimt: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Manchester City vs AEK: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
PSG vs Barcelona: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Champions League
Deportes
Lille vs Galatasaray: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
Lille
- Portero: Berke Ozer
- Defensas: Goffi, Ngoy, Alexsandro y Perraud
- Mediocampistas: Bentaleb, André, Bakwa, Mukau y Haraldsson
- Delantero: Ueda
Galatasaray
- Portero: Ugurcan Cakır
- Defensas: Barıs Alper Yılmaz, Sánchez, Jakobs y Eren Elmalı
- Defensas: Lemina, Torreira; Yunus Akgün y Batrakov
- Delanteros: Rafael Leão y Osimhen
Lille vs Galatasaray en La Champions League: hora y canal para ver el partido
Lille vs Galatasaray en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por HBO Max.
- Partido: Lille vs Galatasaray
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Pierre-Mauroy
- Transmisión: HBO Max