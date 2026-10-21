Lille vs Galatasaray juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-1 en la cancha del equipo francés, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Lille vs Galatasaray: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Lille vs Galatasaray es triunfo del equipo local con marcador de 3-1 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Lille 3-1 Galatasaray

Lille vs Galatasaray: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lille vs Galatasaray, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Lille

Portero: Berke Ozer

Defensas: Goffi, Ngoy, Alexsandro y Perraud

Mediocampistas: Bentaleb, André, Bakwa, Mukau y Haraldsson

Delantero: Ueda

Arsenal goleó al Lille en la Jornada 2 de la Champions League. (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Galatasaray

Portero: Ugurcan Cakır

Defensas: Barıs Alper Yılmaz, Sánchez, Jakobs y Eren Elmalı

Defensas: Lemina, Torreira; Yunus Akgün y Batrakov

Delanteros: Rafael Leão y Osimhen

Lille vs Galatasaray en La Champions League: hora y canal para ver el partido

Lille vs Galatasaray en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 10:45 horas con transmisión por HBO Max.