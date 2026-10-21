El colectivo Fuerza Mariposa se manifestó en la carretera México-Toluca el 20 de octubre de 2026 a las 11:00 am en un bloqueo que ya se extendió por más de 12 horas.

El colectivo de familias de personas desaparecidas demanda que autoridades del Estado de México continúen la búsqueda de sus familiares, que aseguran, dejaron de investigar tras 7 años de su desaparición.

Autoridades del Estado de México aún no habrían tenido ningún acercamiento con el colectivo que irrumpe la circulación en la carretera México-Toluca con dirección a la CDMX.

Familias buscadoras bloquean la México-Toluca por más de 12 horas

Han transcurrido más de 12 horas desde que el colectivo Fuerza Mariposa se manifestó en la carretera México-Toluca, demandando compromiso por las autoridades para la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Según los reportes hechos por distintos medios, el bloqueo que se realiza a la altura de los Centros Comerciales de Lerma con destino a la CDMX, continuaba hasta las 6:00 am, cumpliéndose 19 horas de bloqueo.

Aunque el bloqueo inició con un cierre total, las familias buscadoras se reinstalaron únicamente en dirección a la CDMX, permitiendo el paso vehicular por 10 minutos cada hora.

Familias buscadoras bloquean la carretera México-Toluca por más de 12 horas. (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Las familias buscadoras siguen haciendo cerco para irrumpir el paso, mientras que otras están instaladas en casas de campaña.

Hasta el momento no se tiene reporte de que autoridades del Estado de México se hayan acercado al colectivo Fuerza Mariposa pese al caos vial que su bloqueo está generando.