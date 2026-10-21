Puebla vs Rayados juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ESPN.
- Partido: Puebla vs Rayados
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Disney+ y ESPN
Puebla vs Rayados juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Puebla vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Puebla vs Rayados.
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Puebla vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Rayados.
Puebla vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Puebla vs Rayados podrá verse a través de las señales de Disney+ y ESPN.
- Partido: Puebla vs Rayados
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Disney+ y ESPN