Puebla vs Rayados juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por Disney+ y ESPN.

Partido: Puebla vs Rayados

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Disney+ y ESPN

Puebla vs Rayados juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Rayados busca la clasificación a la Liguilla (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Puebla vs Rayados: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Puebla vs Rayados.

Puebla vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Rayados.

Puebla necesita sumar en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. (Jafet Moz / MEXSPORT)

Puebla vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Puebla vs Rayados podrá verse a través de las señales de Disney+ y ESPN.