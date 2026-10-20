Tigres vs León se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 21 horas por FOX One.

  • Partido: Tigres vs León
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: FOX One

Tigres vs León es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Tigres gana por la mínima a Puebla en el Estadio Universitario.
Tigres busca la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Tigres vs León: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX y se enfrentarán Tigres vs León.

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido entre felinos.

Tigres vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Tigres vs León podrá verse a través de la señal de FOX One.

  • Partido: Tigres vs León
  • Fase: Jornada 13 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: FOX One