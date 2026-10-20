Tigres vs León se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 21 horas por FOX One.

Partido: Tigres vs León

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Tigres vs León es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Tigres busca la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Tigres vs León: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX y se enfrentarán Tigres vs León.

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido entre felinos.

Tigres vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Tigres vs León podrá verse a través de la señal de FOX One.