Tigres vs León se enfrentan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Tigres vs León
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
Tigres vs León es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Tigres vs León: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX y se enfrentarán Tigres vs León.
Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido entre felinos.
Tigres vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Tigres vs León podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Tigres vs León
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One