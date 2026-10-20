FC Juárez vs Atlante juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Atlante
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One
FC Juárez vs Atlante es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
FC Juárez vs Atlante: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX y se enfrentarán FC Juárez vs Atlante.
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido entre Bravos y Potros de Hierro.
FC Juárez vs Atlante: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido FC Juárez vs Atlante podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: FC Juárez vs Atlante
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One