FC Juárez vs Atlante juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 19 horas por FOX One.

Partido: FC Juárez vs Atlante

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One

Atlante ha tenido un Apertura 2026 de altibajos (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

FC Juárez vs Atlante es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

FC Juárez vs Atlante: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX y se enfrentarán FC Juárez vs Atlante.

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido entre Bravos y Potros de Hierro.

FC Juárez vs Atlante: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido FC Juárez vs Atlante podrá verse a través de la señal de FOX One.