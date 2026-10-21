Pemex reportó una reducción de más de 20 mil millones de dólares en su deuda financiera, que se ubicó en 77.5 mil millones de dólares al cierre de junio de 2026, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de México, en donde el resultado representa el nivel de endeudamiento más bajo de la petrolera desde 2014.

Durante la presentación de los avances de la empresa en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum este 21 de octubre, su director, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacó que la reducción de la deuda forma parte de la estrategia para fortalecer las finanzas de Pemex e impulsar la inversión productiva durante los próximos años.

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