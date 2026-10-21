Pachuca vs Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21 horas por Fox One.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Fox One

Pachuca vs Cruz Azul juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Pachuca vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Pachuca vs Cruz Azul.

Pachuca vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Cruz Azul.

Pachuca vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Pachuca vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de TV Azteca.