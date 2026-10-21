Pachuca vs Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One
Pachuca vs Cruz Azul juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Pachuca vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Pachuca vs Cruz Azul.
Pachuca vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Cruz Azul.
Pachuca vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Pachuca vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de TV Azteca.
- Partido: Pachuca vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One