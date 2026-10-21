El súper tifón Champi ha superado a Sinlaku, convirtiéndose en el más intenso de 2026 por su paso en el océano Pacífico occidental.

Esto luego de que el súper tifón Champi alcanzó vientos sostenidos máximos de 185 millas por hora, así como ráfagas que sobrepasan las 200 millas por hora, lo que es equivalente a la categoría 5, y lo empató con Sinlaku.

Lo que mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas y sobre todo en Guam, la isla más grande y meridional de las islas Marianas ante la llegada de fuertes vientos, lluvias intensas y riesgo de inundaciones.

En alerta el océano Pacífico occidental por súper tifón Champi

Tras convertirse en súper tifón, la alerta se intensifica por Champi en el océano Pacífico occidental, el cual se ha intensificado debido a las condiciones del océano y de la atmósfera.

Los pronósticos señalan que el súper tifón Champi se desplaza sobre aguas con temperaturas de entre los 28 y 29 grados Celsius, lo que le dará una salida favorable del aire en los niveles altos de la atmósfera.

Condiciones que pueden facilitar el ascenso del aire dentro de la tormenta y favorecer aún más el fortalecimiento rápido del súper tifón Champi.

Asimismo, las autoridades de Guam han recomendado a los habitantes permanecer en sus viviendas y evitar salir hasta que existan condiciones seguras.

Por lo que piden mantenerse actualizados a la información oficial, ya que ante el paso del súper tifón Champi que se desplaza con velocidad, también sus condiciones pueden cambiar de manera rápida.