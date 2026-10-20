Chivas vs Necaxa juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 18:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Necaxa
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 18:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Tigres es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Chivas vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX con el partido Chivas vs Necaxa.
Chivas vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Necaxa.
Chivas vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Chivas vs Necaxa podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Necaxa
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 18:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video