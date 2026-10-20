Chivas vs Necaxa juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Martes 20 de octubre a las 18:07 horas por Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Necaxa

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026

Horario: 18:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas ha tenido un gran torneo de Apertura 2026 (MEXSPORT / Juan Carlos Ocampo)

Chivas vs Tigres es uno de los cuatro partidos programados el martes 20 de octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Chivas vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El martes 20 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX con el partido Chivas vs Necaxa.

Chivas vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Será a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Chivas vs Necaxa.

Necaxa busca alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones (Alex Avalos / MEXSPORT)

Chivas vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Chivas vs Necaxa podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.