Atlas vs América chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Atlas 1-3 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: Atlas 1-3 América.
Atlas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs América, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías y Juanjo Purata
- Mediocampistas: Kevin Zenón, Elías Montiel, Paulo Ramírez y Milton Valenzuela, Luis Esteves y Ryan Mmaee
- Delantero: Florián Monzón
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Dagoberto Espinoza, Néstor Bueno, Francisco Ramos Mingo y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Atlas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Atlas vs América juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TUDN, ViX Premium y Canal 5.
- Partido: Atlas vs América
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5