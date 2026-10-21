Atlas vs América chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Atlas 1-3 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Atlas 1-3 América.

Atlas vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs América, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Jorge Sánchez, Adonis Frías y Juanjo Purata

Mediocampistas: Kevin Zenón, Elías Montiel, Paulo Ramírez y Milton Valenzuela, Luis Esteves y Ryan Mmaee

Delantero: Florián Monzón

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Dagoberto Espinoza, Néstor Bueno, Francisco Ramos Mingo y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

Atlas vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Atlas vs América juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TUDN, ViX Premium y Canal 5.