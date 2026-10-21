Atlas vs América juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Partido: Atlas vs América

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

Atlas vs América juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Atlas vs América: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs América.

Atlas vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs América.

Atlas vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Atlas vs América podrá verse a través de las señales de TUDN, ViX Premium y Canal 5.