Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Tijuana
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TV Azteca
Toluca vs Tijuana juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.
Toluca vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Tijuana.
Toluca vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Tijuana.
Toluca vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El partido Toluca vs Tijuana podrá verse a través de las señales de TV Azteca.
- Partido: Toluca vs Tijuana
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: TV Azteca