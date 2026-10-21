Toluca vs Tijuana juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas por TV Azteca.

Partido: Toluca vs Tijuana

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: TV Azteca

Toluca vs Tijuana juegan uno de los cinco partidos programados este miércoles 21 octubre, en la Jornada 13 del Apertura 2026.

Toluca vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El miércoles 21 de octubre de 2026 arranca la Jornada 13 de la Liga MX, día en que se miden Toluca vs Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Toluca vs Tijuana.

Toluca vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El partido Toluca vs Tijuana podrá verse a través de las señales de TV Azteca.