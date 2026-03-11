Santos Laguna realiza una serie de reformas y mejoras en la infraestructura de Territorio Santos Modelo (TSM) y del Estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios.

Las inversiones de Santos Laguna buscan mantener a TSM y al Estadio Corona como uno de los complejos más avanzados del país, así como elevar la calidad de los eventos deportivos y espectáculos que alberga.

¿Qué fue lo que remodeló Santos Laguna del Estadio Corona?

Como parte de este proceso de modernización que está realizando Santos Laguna, el Estadio Corona contará con nuevas pantallas de alta definición, diseñadas para ofrecer una experiencia visual más inmersiva para los aficionados.

Las nuevas pantallas del Estadio Corona del Santos Laguna incorporan tecnología de última generación que permitirá proyectar contenidos con mayor resolución, brillo y nitidez, y optimizar la visibilidad desde cualquier punto del estadio.

Otra de las mejoras es la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación en el Estadio Corona. Con esta tecnología, la afición santista y los asistentes al inmueble podrán disfrutar de partidos y espectáculos con una iluminación de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una visibilidad óptima y un espectáculo visual de primer nivel.

Santos Laguna refuerza infraestructura del TSM y el Estadio Corona. (cortesia)

TSM del Santos Laguna también fue renovado

En materia de sostenibilidad, Territorio Santos Modelo (TSM) también avanza en la instalación de carports, estructuras de cubierta para estacionamiento equipadas con paneles solares.

Con esta infraestructura, el Estadio Corona se convertirá en el tercer estadio de futbol con mayor generación de energía solar en América, mientras que Territorio Santos Modelo se posicionará como el séptimo complejo deportivo integral del continente con mayor capacidad de producción eléctrica.

Otro de los proyectos en desarrollo es la renovación de las vallas publicitarias del Estadio Corona, que evolucionarán hacia un sistema más moderno y dinámico para el Santos Laguna y su afición.