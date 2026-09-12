San Luis vs Santos en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Santos
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+
San Luis vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido San Luis vs Santos.
América vs Tigres: Horario del partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido San Luis vs Santos de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?
El partido San Luis vs Santos podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Santos
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+