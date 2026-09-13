FC Juárez vs Necaxa se enfrentaron en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA este sábado 12 de septiembre, con resultado

El partido FC Juárez vs Necaxa fue uno de los dos juegos programados este sábado 12 de septiembre como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: FC Juárez 1-0 Necaxa

FC Juárez vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

En el partido FC Juárez vs Necaxa de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA,

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Necaxa:

Minuto 83 : Gol de Cinthya Peraza (FC Juárez)

Con este resultado las Bravas se colocan en la tercera posición del Grupo A, por debajo de Tigres y Rayadas.

El tardío gol de Peraza le dio una oportunidad de oro a Juárez para mantenerse en esta posición y sacarle dos puntos de ventaja a su competidor más cercano: las Diablas de Toluca.

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Fc Juárez y Necaxa volverán a jugar la Jornada 8 del Apertura 2026 que inicia el viernes 18 de septiembre.

En la Liga Femenil BBVA, FC Juárez visitará a León el lunes 21 de septiembre, mientras que Rayadas recibirá a Necaxa el viernes 18 de septiembre.