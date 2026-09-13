San Luis vs Santos juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en en la cancha del Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs Santos: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis 2-0 Santos es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: San Luis 2-0 Santos.
San Luis vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Santos, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
San Luis
- Portera: Ana Valeria Zárate
- Defensas: Karen Cano, Erin Houston, Laura Parra y Karla García
- Mediocampistas: Silvana González, Viridiana López, Nallely Vázquez y Chiara Singarella
- Delanteras: Fany Caicedo y Luciana García
Santos
- Portera: Kathya Mendoza
- Defensas: Kimberli Gómez, Laveni Vaka, Sasha Pickard y Carol Soto
- Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Yessenia Novella, Karen de León y Ivonne González
- Delanteras: Sandra Nabweteme y Ariatna Dorantes
San Luis vs Santos: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Santos en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Santos
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+