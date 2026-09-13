San Luis vs Santos juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en en la cancha del Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.

San Luis vs Santos: Pronóstico del partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis 2-0 Santos es el pronóstico en el delo de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: San Luis 2-0 Santos.

San Luis vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs Santos, en la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

San Luis

Portera: Ana Valeria Zárate

Defensas: Karen Cano, Erin Houston, Laura Parra y Karla García

Mediocampistas: Silvana González, Viridiana López, Nallely Vázquez y Chiara Singarella

Delanteras: Fany Caicedo y Luciana García

Santos

Portera: Kathya Mendoza

Defensas: Kimberli Gómez, Laveni Vaka, Sasha Pickard y Carol Soto

Mediocampistas: Doménica Rodríguez, Yessenia Novella, Karen de León y Ivonne González

Delanteras: Sandra Nabweteme y Ariatna Dorantes

San Luis vs Santos: Hora y canal del partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Santos en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 17 horas por ESPN y Disney+.