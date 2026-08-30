Santiago Giménez no continuará su carrera con el AC Milan tras cerrar su fichaje con el Porto en calidad de préstamo.

De acuerdo a varios reportes de prensa, y a espera de la confirmación oficial, trascendió que el préstamo de Santiago Giménez al Porto será gratuito por una temporada con una opción de compra de 18 millones de euros (más 2 millones en variables).

La opción de compra será obligatoria en caso de que Santiago Giménez cumpla ciertos objetivos de minutos y rendimiento deportivo en el Porto de Portugal.

¿Por qué deja Santiago Giménez al AC Milan?

Después de llegar al AC Milan en 2025, Santiago Giménez, quien tuvo un buen inicio en el equipo italiano, sufrió complicaciones por una fractura de tobillo que le impidió afianzarse en el equipo.

El actual director técnico del AC Milan, Rúben Amorim, no lo contempló en sus planes ofensivos obligando al Bebote a buscar nuevo equipo.

El entrenador del Porto, Francesco Farioli, se comunicó directamente con el jugador para plantearle un rol protagónico en la delantera del club de cara a las competencias locales y la UEFA Champions League.

Santiago Giménez no logró consolidarse con el AC Milan (Pier Giavelli / Pier Giavelli)

¿Cuándo firmará Santiago Giménez con el Porto?

Una vez que se haga oficial el traspaso de Santiago Giménez al Porto, el delantero viajará a Portugal para someterse a las pruebas médicas de rigor.

Santiago Giménez confía en superar el trámite médico para poder jugar de inmediato con su nuevo equipo, que marcha en primer lugar del torneo con 12 puntos.