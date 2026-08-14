El futuro de Santiago Giménez podría estar lejos del AC Milan, debido a que el delantero mexicano no entraría en los planes del conjunto italiano para la próxima temporada y el Real Betis aparece como una de las opciones que analiza para reforzar su ataque ante el exigente calendario que tendrá por delante.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su salida, todo apunta a que Santiago Giménez podría cambiar de equipo durante este mercado.

El atacante viene de una temporada complicada con el Milan, en la que no consiguió marcar en la Serie A y prolongó una sequía goleadora que ya supera los 400 días.

Santiago Giménez podría jugar Champions League

De acuerdo con información de El Correo de Andalucía, el mexicano Santiago Giménez se encuentra entre las alternativas que contempla la directiva del Betis para fortalecer su ofensiva.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini disputará LaLiga y regresará a la Champions League, por lo que Santiago Giménez tendría dos competencias para demostrar sus habilidades.

Santiago Giménez aparece en el radar del Real Betis para reforzar su delantera. (Pier Giavelli / MEXSPORT)

El fichaje de Santiago Giménez con el Real Betis no sería complicado

La situación contractual y deportiva de Santiago Giménez en el Milan podría facilitar una eventual negociación.

Además, el hecho de que Santiago Giménez cuente con pasaporte comunitario representa una ventaja para cualquier club europeo interesado en sus servicios, al no ocupar una plaza de extracomunitario.