Mateo Chávez brilló este sábado 28 de agosto con un golazo y una asistencia en la victoria del AZ Alkmaar 5-2 ante el Go Ahead Eagles.

En la Jornada 4 de la Eredivisie, Mateo Chávez, canterano de Chivas, tuvo una actuación sobresaliente para seguir su proceso de consolidación con el AZ Alkmaar.

Así fue la gran noche de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

Se jugaba el minuto 49 del partido AZ Alkmaar vs Go Aheads Eagles, cuando Mateo Chávez dio un gran pase para el gol de Lewis Schouten, el cuarto gol para el equipo del defensa mexicano.

Pero el show de Mateo Chávez no acabó ahí, ya que al minuto 68 anoto su gol tras robar un balón y meter un zurdazo que pegó en el travesaño antes de entrar al fondo de las redes.

Chávez arrancó como titular con el AZ Alkmaar y salió de cambio al minuto 82, cuando el partido ya estaba resuelto a favor de su escuadra.

El gran arranque de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez ha tenido un gran arranque de torneo con el AZ Alkmaar, ya que suma 1 gol y 3 asistencias en 4 partidos de la temporada 2026-27.

El AZ Alkmaar marcha como líder general de la Eredivisie con 12 puntos, gracias a cuatro victorias en igual número de partidos.