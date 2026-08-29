La Arena CDMX abre sus puertas para el concierto de la banda del power metal, Helloween hoy domingo 29 de agosto.

Así que prepara tu itinerario con el horario del concierto de Helloween en Arena CDMX, a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Helloween en Arena CDMX ( Helloween )

40 Years Anniversary Tour de Helloween en la Arena CDMX

Los alemanes de Helloween traen este 29 de agosto su 40 Years Anniversary Tour a la Arena CDMX con un concierto que promete ser inolvidable.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber y disfrutar de Helloween en la Arena CDMX este 29 de agosto.