La Arena CDMX abre sus puertas para el concierto de la banda del power metal, Helloween hoy domingo 29 de agosto.
Así que prepara tu itinerario con el horario del concierto de Helloween en Arena CDMX, a continuación los detalles:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
40 Years Anniversary Tour de Helloween en la Arena CDMX
Los alemanes de Helloween traen este 29 de agosto su 40 Years Anniversary Tour a la Arena CDMX con un concierto que promete ser inolvidable.
Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.
Así que ya tienes todo lo que necesitas saber y disfrutar de Helloween en la Arena CDMX este 29 de agosto.