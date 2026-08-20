El futuro de Santiago Giménez podría definirse pronto, ya que AC Milan y FC Porto retomaron negociaciones por el delantero mexicano tras una primera oferta rechazada.

Según Fabrizio Romano, el Porto propuso una cesión con opción de compra de 15 millones de euros, que podría volverse obligatoria según su rendimiento.

Christian “Chaco” Giménez confirmó que las conversaciones siguen y reconoció sentimientos encontrados por la posible partida de su hijo, quien busca recuperar protagonismo en Europa tras una etapa complicada en Italia.

Padre de Santiago Giménez destapa negociaciones entre Milan y Porto por el mexicano. (Pier Giavelli / Pier Giavelli)

Chaco Giménez reconoce que hay sentimientos encontrados por la partida de su hijo

En medio de las negociaciones, Christian ‘Chaco’ Giménez, padre de Santiago Giménez, confirmó que las conversaciones entre las instituciones continúan y reconoció que la situación genera sentimientos encontrados dentro de su familia.

“Santi está bien. Están en negociaciones, Porto hizo una primera oferta que Milan no aceptó. Las conversaciones siguen”, explicó el exfutbolista durante una entrevista con FOX.

El ‘Chaco’ también habló de lo complicado que ha sido el paso de su hijo por el futbol italiano, especialmente porque jugar para el Milan representaba uno de los grandes sueños del atacante mexicano.

“En el camino pasaron cosas. La realidad es que no fue como lo esperaba. Duele, claro que sí, tenemos fotos de él de niño con la camiseta de Milan, pero pasaron cosas que no fueron agradables”. Christian Giménez, padre de Santiago Giménez.

Santiago Giménez buscará recuperar protagonismo en Europa

Para Santiago Giménez, un cambio de escenario podría representar la oportunidad de recuperar confianza y regularidad.

Por ahora, las negociaciones continúan y todo apunta a que las próximas horas podrían ser determinantes para conocer si el mexicano deja San Siro para comenzar una nueva aventura en Portugal.