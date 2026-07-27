El futuro de Santiago Giménez podría mantenerse en la Serie A para la temporada 2026-2027, pese a tener pocos minutos en el Mundial 2026.

De acuerdo con información de Calciomercato, la Lazio ha mostrado un fuerte interés en incorporar al delantero mexicano y ya habría realizado los primeros contactos con el AC Milan para conocer las condiciones de una posible negociación.

Santiago Giménez podría ser dirigido por Gennaro Gattuso en la Lazio

El conjunto romano, ahora dirigido por Gennaro Gattuso, busca reforzar su ataque de cara a la próxima temporada y considera que Santiago Giménez encaja en el perfil que necesita, sin embargo, por el momento no existe un acuerdo entre las partes.

La Lazio pretende concretar la operación mediante un préstamo, mientras que el AC Milan estaría dispuesto a dejar salir al atacante únicamente si la negociación incluye condiciones que garanticen una compra definitiva en el futuro.

La situación de Santiago Giménez también está marcada por el aspecto físico, pues no viajó con el resto del plantel rossonero para la gira de pretemporada en Australia debido a que continúa recuperándose del esguince de tobillo que sufrió durante el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

Santiago Giménez entra en la órbita de la Lazio para la próxima temporada. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

DT de la Lazio ya sabe lo que es dirigir a un mexicano en Italia

En caso de concretarse el movimiento, Santiago Giménez tendría la oportunidad de relanzar su carrera bajo las órdenes de un técnico que ya conoce el futbol mexicano.

Gattuso dirigió a Hirving “Chucky” Lozano durante su etapa en el Napoli, donde el extremo vivió algunos altibajos, pero terminó convirtiéndose en una pieza importante dentro del equipo italiano.

La posibilidad de contar con más minutos, recuperar la confianza y trabajar con un entrenador que ha mostrado interés en sus cualidades convierten a la Lazio en una opción atractiva para el delantero mexicano de cara a la próxima campaña.