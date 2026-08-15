El futuro de Santiago Giménez vuelve a generar incertidumbre en el mercado de fichajes, pues el delantero mexicano todavía pertenece al AC Milan, pero su continuidad en el conjunto rossonero parece cada vez menos segura.

A dos semanas del cierre del mercado, el Porto aparece como la opción que más fuerza ha tomado, aunque Lazio y Real Betis también siguen atentos a la situación de Santiago Giménez.

Porto lleva la delantera por Santiago Giménez

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, Santiago Giménez no figura actualmente en la lista de jugadores transferibles del Milan.

Sin embargo, la situación de Santiago Giménez podría cambiar antes del cierre del mercado, especialmente después de que el atacante habría modificado su postura y ahora estaría dispuesto a escuchar propuestas para abandonar San Siro.

El Porto es actualmente el equipo que aparece con mayor fuerza. El conjunto portugués estaría muy interesado en incorporar al atacante y el Milan tendría disposición para negociar incluso una cesión con opción de compra.

Santiago Giménez está a punto de dejar el Milan; este sería su próximo destino. (Pier Giavelli / MEXSPORT)

La Lazio también ha mostrado interés, aunque esta alternativa perdió fuerza recientemente. Por su parte, el Real Betis también analiza la incorporación de Giménez.

Santiago Giménez buscaría salir del AC Milan para volver a ser protagonista

Después de una complicada etapa en Italia, Santiago Giménez podría encontrar en alguno de estos destinos la oportunidad que necesita para recuperar protagonismo, confianza y regularidad.

Las próximas dos semanas serán decisivas para definir si el mexicano continúa en Milan o emprende una nueva aventura en Europa.