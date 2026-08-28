Su casa fue la única que quedó en pie tras la riada en Nepal: así sobrevivió una familia

La historia de la denominada “Casa Verde” se ha viralizado en redes sociales y es que una familia en el distrito de Nuwakot pudo sobrevivir a la riada en Nepal gracias a que su vivienda fue la única que quedó de pie.

Mientras el desastre natural cobraba cientos de vidas en la región del Himalaya, las imágenes de esta estructura firme con sus ocupantes refugiados en el balcón se volvieron virales.

La vivienda resistió el embate directo de una corriente violenta cargada de lodo, rocas y escombros, lo que ha generado un debate sobre si la salvación se debió a la solidez arquitectónica del inmueble o a un golpe de fortuna.

Una familia sobrevivió a la devastadora riada en Nepal dentro de su casa, la propiedad fue la única que quedó de pie

La familia sobrevivió en la Casa Verde de Nepal refugiándose en la parte alta de la vivienda, específicamente en el balcón del segundo piso, mientras una violenta inundación de agua, lodo y escombros destruía todo a su paso.

El desastre ocurrió en el distrito de Nuwakot y fue provocado por el desborde de ríos y un colapso glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Al menos tres integrantes de la familia se mantuvieron en el balcón elevado para protegerse del agua turbulenta que arrastraba barro, piedras y restos de otros edificios. Allí permanecieron resguardados esperando a que la fuerza de la corriente disminuyera.

A diferencia de las construcciones vecinas que fueron arrasadas, la Casa Verde -un inmueble de dos pisos pintado de verde menta- permaneció milagrosamente en pie.

Tras pasar horas de extrema tensión mientras la corriente rodeaba por completo la vivienda, el agua finalmente perdió fuerza y la familia fue rescatada con vida por los equipos de rescate.

Este impactante acontecimiento convirtió a la Casa Verde en un símbolo de supervivencia y esperanza en medio de una tragedia regional que dejó cientos de fallecidos y miles de desaparecidos.

Casa que quedó de pie tras riada en Nepal genera debate en redes sociales

El video de la Casa Verde de Nepal se volvió sumamente viral en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, desatando un intenso debate entre los usuarios sobre cómo fue posible que esta vivienda de dos pisos pintada de verde menta resistiera un torrente tan devastador.

Muchos internautas atribuyeron la milagrosa resistencia a una excelente cimentación, la solidez de la obra y una superior ingeniería estructural.

Quienes defienden esta postura argumentan que la calidad de los materiales y el diseño técnico de la vivienda fueron la clave física para no colapsar ante el impacto directo del alud.

Por el contrario, un grupo considerable de usuarios sostuvo que, dada la magnitud del desastre y la violencia de la corriente, la supervivencia de la estructura y de sus habitantes fue principalmente cuestión de fortuna y azar.

Para ellos, la escala de la fuerza del agua hacía que cualquier resistencia física fuera casi imposible sin un factor de extrema suerte.

Los reportes informativos aclaran que no existe una explicación técnica oficial o concluyente en los informes que determine científicamente por qué la construcción soportó el impacto.