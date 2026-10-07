Sancor Seguros es la empresa de seguros en Argentina, cuyo logo apareció inesperadamente en el show de drones que la Selección preparó para el adiós de Lionel Messi.

El que el logotipo de Sancor Seguros apareciera en medio de una despedida que -acusan los hinchas- debió ser exclusivamente hacia Lionel Messi, sin publicidad, ha llevado a preguntarse sobre el dueño de la empresa de seguros.

¿Quién es el dueño de Sancor Seguros? Se trata de aseguradora cooperativa

Argentinos aficionados al fútbol no vieron a bien la aparición del logotipo de Sancor Seguros en el show de drones durante el homenaje a Lionel Messi. Sin embargo, tampoco hay una figura detrás a quien pueda culparse.

Sancor Seguros no tiene dueño en sí, debido a que la aseguradora es una cooperativa, siendo que no hay una sola figura que tenga el rol de un dueño.

Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., es el nombre con el que la aseguradora fue registrada en sus inicios en 1945 y cuya propiedad pertenece a los socios que participan en ella, más no a un dueño exclusivo.

Sin embargo, Sancor Seguros sí tiene un consejo administrativo, en el que José Sánchez es quien encabeza como el presidente, desde su elección en la Asamblea el 3 de octubre de 2026.

Respecto a la estructura ejecutiva que tiene Sancor Seguros, es Alejandro Simón quien funge como el CEO, es decir, es quien toma decisiones a nivel empresarial y gestión ejecutiva, aunque tampoco es el dueño.

Actualmente, la empresa aseguradora cuenta con 4 millones 165 mil 209 asociados a su cooperativa. Sin embargo, estos son representados en la Asamblea mediante 351 delegados.

Aparición del logo de Sancor Seguros en homenaje a Lionel Messi habría sido decisión de la AFA

Si bien, la aparición del logo de Sancor Seguros al inicio del homenaje a Lionel Messi, tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina, es atribuida a la aseguradora, esto sería por demás sugestión.

Si bien, Sancor Seguros era la mayor patrocinadora, habría sido decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el logo de la cooperativa apareciera a la vista de toda la afición.

Sin embargo, ni Sancor Seguros y tampoco AFA han hablado sobre el espectáculo de drones que decepcionó por su uso comercial más que sentimental hacia el retiro de Lionel Messi.