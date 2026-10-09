La empresa aseguradora Sancor Seguros, emitió un comunicado oficial para pedir disculpas a Lionel Messi y la afición tras la polémica durante su despedida de la Selección Argentina.

El episodio con Sancor Seguros y la Selección Argentina provocó un fuerte repudio de los fans de Lionel Messi, así como severas críticas en redes sociales.

Sancor Seguros admite su error durante homenaje de Lionel Messi

A través de una publicación en sus redes sociales, Sancor Seguros reconoció haberse equivocado con el show de drones en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

En su mensaje, Sancor Seguros expresó que habían aprendido su error y que cuando Lionel Messi está en la cancha, “el que brilla es solo él”.

“Llenamos el cielo de luces, y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, capitán” Sancor Seguros

Comunicado de Sancor Seguros (Especial)

De este modo, la empresa busca reparar su error, asumiendo que el astro argentino debía ser el único protagonista de la jornada.

Con esto, la compañía rompió el silencio luego de ausentarse de redes sociales durante dos días tras el incidente, con el fin de dar por terminada la controversia.

¿Qué pasó entre Sancor Seguros y Lionel Messi?

El conflicto entre Sancor Seguros y Lionel Messi comenzó el 6 de octubre tras el partido entre Argentina y Benín, con el cual el “número 10″ se despedía de la selección.

Como parte de las celebraciones preparadas para homenajear a Lionel Messi, se realizó un espectáculo de drones en el cielo nocturno del estadio.

Sin embargo, la emotiva ceremonia generó indignación cuando las luces formaron el logotipo de Sancor Seguros, patrocinador oficial de la AFA.

Los espectadores manifestaron su descontento mediante silbidos y abucheos masivos en el estadio, mientras las redes sociales se llenaban de comentarios negativos contra la empresa.

La magnitud del rechazo obligó a la firma aseguradora a cerrar los comentarios en sus publicaciones oficiales de Instagram ante la avalancha de mensajes negativos.

Recuperando la comunicación hasta dos días después del partido, con el mencionado comunicado donde se disculpan por lo sucedido con la despedida de Lionel Messi.