San Luis vs Tigres cierran la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará el domingo 11 de enero.

San Luis vs Tigres: Pronóstico del cierre de la Jornada 1 de Liga MX

Empate a dos goles es el pronóstico del partido San Luis vs Tigres, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX.

Pronóstico: San Luis 2-2 Tigres

San Luis vs Tigres: Posibles alineaciones del cierre de la Jornada 1 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido, San Luis vs Tigres, en el cierre de la Jornada 1 de la Liga MX.

San Luis

Portero: Gibrán Lajud

Defensas: Aldo Cruz, Juanpe Ramírez, Robson Bambu, Román Torres y Juan Sanabria

Mediocampistas: Sébastien Salles-Lamonge, Sebastián Pérez Bouquet y Benjamín Galdames

Delanteros: Miguel García y Joao Pedro

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza

Mediocampistas: Nando Gorriarán, Rómulo Zwarg y Juan Brunetta

Delanteros: Uriel Antuna, Diego Laínez y André-Pierre Gignac

San Luis vs Tigres: Día, hora y canal para ver el cierre de la Jornada 1 de Liga MX

El domingo 11 enero de 2026 Tigres visita a San Luis en la Jornada 1 de la Laiga MX, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Tigres.

Partido: San Luis vs Tigres

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo llegan Tigres y San Luis a la Jornada 1 de la Liga MX?

Tigres llega a la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX como un equipo sólido que visitará la cancha del San Luis.

El histórico André-Pierre Gignac se mantiene en Tigres, pero ya sin jugadores como Sebastián Córdova, Javier Aquino y Fernando Tapia, para el Clausura 2026 de la Liga MX.

San Luis recibe a Tigres en la Jornada 1 de la Liga MX, un partido complicado para los potosinos en el Estadio Alfonso Lastras.

Con la sensible baja de Rodrigo Dourado en el medio campo, San Luis buscará competir en el Clausura 2026 de la Liga MX.