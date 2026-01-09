León vs Cruz Azul chocan en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

León vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

La continuidad y mayor solidez hace favorito a Cruz Azul sobre León, y el pronóstico en el partido de la Jornada 1 es triunfo de La Máquina, con marcador de 2-1.

León vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Cruz Azul en la Jornada 1 de la Liga MX.

León

Portero: Jordan García

Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas y Salvador Reyes

Mediocampistas: Fernando Beltrán, Gonzalo Nápoli, Nicolás Vallejo y Jordi Cortizo

Delantero: Diber Cambindo

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y José Paradela

Delantero: Gabriel Fernández

León vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

El sábado 10 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Cruz Azul, transmitido por FOX One.

Partido: León vs Cruz Azul

Fase: Jornada 1 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

¿Cómo llega León y Cruz Azul a la Jornada 1 de la Liga MX?

Con las incorporaciones de Miguel Borja y Agustín Palavecino, como las grandes novedades, Cruz Azul encarará un nuevo torneo sin jugadores como Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero.

León, con Nacho Ambriz como su DT, necesita lograr buenos resultados de inmediato en la Liga MX, para consolidar un proyecto en el que ya no estará el colombiano James Rodríguez.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Con tres partidos arranca el viernes 9 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Estas son las fechas y partidos de la Jornada 1.

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Mazatlán vs FC Juárez

Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos vs Necaxa

Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026