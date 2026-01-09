León vs Cruz Azul chocan en la Jornada 1 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
León vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX
La continuidad y mayor solidez hace favorito a Cruz Azul sobre León, y el pronóstico en el partido de la Jornada 1 es triunfo de La Máquina, con marcador de 2-1.
León vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Cruz Azul en la Jornada 1 de la Liga MX.
León
- Portero: Jordan García
- Defensas: Bryan Colula, Stiven Barreiro, Sebastián Vegas y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Fernando Beltrán, Gonzalo Nápoli, Nicolás Vallejo y Jordi Cortizo
- Delantero: Diber Cambindo
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y José Paradela
- Delantero: Gabriel Fernández
León vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?
El sábado 10 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Cruz Azul, transmitido por FOX One.
- Partido: León vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llega León y Cruz Azul a la Jornada 1 de la Liga MX?
Con las incorporaciones de Miguel Borja y Agustín Palavecino, como las grandes novedades, Cruz Azul encarará un nuevo torneo sin jugadores como Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero.
León, con Nacho Ambriz como su DT, necesita lograr buenos resultados de inmediato en la Liga MX, para consolidar un proyecto en el que ya no estará el colombiano James Rodríguez.
Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX
Con tres partidos arranca el viernes 9 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Estas son las fechas y partidos de la Jornada 1.
Viernes 9 de enero de 2026
- Tijuana vs América
- Mazatlán vs FC Juárez
- Atlas vs Puebla
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca
- León vs Cruz Azul
- Santos vs Necaxa
- Rayados vs Toluca
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro
- Atlético San Luis vs Tigres