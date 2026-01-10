Pumas vs Querétaro debutan en la Jornada 1 de la Liga MX. Revisa el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en Ciudad Universitaria, el domingo 11 de enero.
Pumas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX
El pronóstico del partido, Pumas vs Querétaro, es triunfo de los felinos con marcador de 2-0 en la Jornada 1 de la Liga MX.
- Pronóstico: Pumas 3-1 Querétaro
Pumas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Pumas vs Querétaro, en la Jornada 1 de la Liga MX.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo
- Delanteros: Guillermo Martínez y Juninho
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Jean Unjanque y Lucas Rodríguez
- Delanteros: Jhojan Julio y Ali Ávila
Pumas vs Querétaro: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX
El domingo 11 de enero de 2026 finaliza la Jornada 1 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Pumas vs Querétaro.
Pumas vs Querétaro inicia a las 12 horas, y será transmitido en Canal 2, TUDN y ViX Premium.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX Premium
¿Cómo llegan Pumas y Querétaro a la Jornada 1 de la Liga MX vs Querétaro?
Con la llegada de Juninho y Robert Morales en la delantera, además de César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo, Pumas de Efraín Juárez, busca ganar en la Jornada 1 de Liga MX al Querétaro.
Querétaro ha iniciado una nueva etapa con dueños distintos y el DT chileno Esteban González en el banquillo.
Pumas es favorito para vencer a Querétaro, pero los Gallos Blancos confían en dar una sorpresa en CU y salir con al menos un punto en su cuenta.