Pumas vs Querétaro debutan en la Jornada 1 de la Liga MX. Revisa el pronóstico y las posibles alineaciones del partido en Ciudad Universitaria, el domingo 11 de enero.

Pumas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

El pronóstico del partido, Pumas vs Querétaro, es triunfo de los felinos con marcador de 2-0 en la Jornada 1 de la Liga MX.

Pronóstico: Pumas 3-1 Querétaro

Pumas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Pumas vs Querétaro, en la Jornada 1 de la Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, José Caicedo, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo

Delanteros: Guillermo Martínez y Juninho

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes y Francisco Venegas

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Jean Unjanque y Lucas Rodríguez

Delanteros: Jhojan Julio y Ali Ávila

Pumas vs Querétaro: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX

El domingo 11 de enero de 2026 finaliza la Jornada 1 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Pumas vs Querétaro.

Pumas vs Querétaro inicia a las 12 horas, y será transmitido en Canal 2, TUDN y ViX Premium.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2, TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan Pumas y Querétaro a la Jornada 1 de la Liga MX vs Querétaro?

Con la llegada de Juninho y Robert Morales en la delantera, además de César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo, Pumas de Efraín Juárez, busca ganar en la Jornada 1 de Liga MX al Querétaro.

Querétaro ha iniciado una nueva etapa con dueños distintos y el DT chileno Esteban González en el banquillo.

Pumas es favorito para vencer a Querétaro, pero los Gallos Blancos confían en dar una sorpresa en CU y salir con al menos un punto en su cuenta.