Solo 3 partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX serán transmitidos por TV abierta. Revisa quiénes juegan, horarios y canales para verlos.
Estos son los 3 partidos de la Jornada 1 de Liga MX que serán transmitidos por TV abierta:
- Mazatlán vs FC Juárez | Canal 7 de TV Azteca
- Rayados vs Toluca | Canal 2 de Televisa
- Pumas vs Querétaro | Canal 2 de Televisa
Liga MX: ¿Dónde ver los 3 partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 por TV abierta?
Las señales de los canales 2 de Televisa y 7 de TV Azteca, transmitirán los 3 partidos de la Jornada 1 de la Liga MX que van por TV abierta.
Sin embargo, ninguno de los 3 partidos que van por TV abierta, serán transmitidos de manera exclusiva por esas señales, pues otras cadenas de paga también los emitirán.
Mazatlán vs FC Juárez: Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Mazatlán vs FC Juárez será uno de los 3 partidos que serán transmitidos por TV abierta en la Jornada 1 de Liga MX, a través del Canal 7 de TV Azteca.
- Partido: Mazatlán vs FC Juárez
- Fecha: Viernes 9 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Canal 7
Rayados vs Toluca : Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Rayados vs Toluca se enfrentan el sábado 10 de enero y podrá verse a través del Canal 2 de Televisa, siendo uno de los 3 partidos que van por TV abierta en la Jornada 1.
- Partido: Rayados vs Toluca
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 2 de Televisa
Pumas vs Querétaro: Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX
Pumas vs Querétaro es el tercer partido de la Jornada 1 de Liga MX que será transmitido por TV abierta, a través del canal 2 de Televisa.
- Partido: Pumas vs Querétaro
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2 de Televisa
Calendario completo de transmisiones de la Jornada 1 de la Liga MX
A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido de la Jornada 1 de la Liga MX.
Viernes 9 de enero de 2026
- Mazatlán vs FC Juárez | FOX One y Canal 7
- Tijuana vs América | FOX One
- Atlas vs Puebla | ViX Premium
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca | Amazon Prime Video
- Santos vs Necaxa | ViX Premium
- León vs Cruz Azul | FOX One
- Rayados vs Toluca | TUDN, ViX Premium y Canal 2
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro | TUDN, ViX Premium y Canal 2
- Atlético San luis vs Tigres | ESPN y Disney +