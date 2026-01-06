Solo 3 partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX serán transmitidos por TV abierta. Revisa quiénes juegan, horarios y canales para verlos.

Estos son los 3 partidos de la Jornada 1 de Liga MX que serán transmitidos por TV abierta:

Mazatlán vs FC Juárez | Canal 7 de TV Azteca

Rayados vs Toluca | Canal 2 de Televisa

Pumas vs Querétaro | Canal 2 de Televisa

Liga MX: ¿Dónde ver los 3 partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 por TV abierta?

Las señales de los canales 2 de Televisa y 7 de TV Azteca, transmitirán los 3 partidos de la Jornada 1 de la Liga MX que van por TV abierta.

Sin embargo, ninguno de los 3 partidos que van por TV abierta, serán transmitidos de manera exclusiva por esas señales, pues otras cadenas de paga también los emitirán.

Mazatlán vs FC Juárez: Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Mazatlán vs FC Juárez será uno de los 3 partidos que serán transmitidos por TV abierta en la Jornada 1 de Liga MX, a través del Canal 7 de TV Azteca.

Partido: Mazatlán vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero de 2026

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7

Rayados vs Toluca : Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Rayados vs Toluca se enfrentan el sábado 10 de enero y podrá verse a través del Canal 2 de Televisa, siendo uno de los 3 partidos que van por TV abierta en la Jornada 1.

Partido: Rayados vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 2 de Televisa

Pumas vs Querétaro: Horario y canal para ver por TV abierta el partido de la Jornada 1 de Liga MX

Pumas vs Querétaro es el tercer partido de la Jornada 1 de Liga MX que será transmitido por TV abierta, a través del canal 2 de Televisa.

Partido: Pumas vs Querétaro

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 2 de Televisa

Calendario completo de transmisiones de la Jornada 1 de la Liga MX

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido de la Jornada 1 de la Liga MX.

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán vs FC Juárez | FOX One y Canal 7

Tijuana vs América | FOX One

Atlas vs Puebla | ViX Premium

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca | Amazon Prime Video Santos vs Necaxa | ViX Premium León vs Cruz Azul | FOX One Rayados vs Toluca | TUDN, ViX Premium y Canal 2

Domingo 11 de enero de 2026

Pumas vs Querétaro | TUDN, ViX Premium y Canal 2

Atlético San luis vs Tigres | ESPN y Disney +



