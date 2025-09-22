Dagoberto Espinoza fue una de las más gratas revelaciones de Club América en el actual torneo y justo cuando se consolidaba con el primer equipo llegó una lesión de gravedad que lo alejará de las canchas por varios meses.

Durante el partido ante Rayados de Monterrey, Dagoberto Espinoza tuvo que abandonar la cancha por una lesión de gravedad.

Un par de días después del cruel capítulo y luego de realizar los exámenes médicos correspondientes, Club América informó sobre el parte médico y las noticias no son nada alentadoras.

Reporte médico del Club América sobre Dagoberto Espinoza

A través de sus redes sociales, Club América compartió el reporte médico de Dagoberto Espinoza, el defensa mexicano sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, se lee en el parte médico.

“El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, cerró el comunicado de Club América.

¿Cuánto volverá a jugar Dagoberto Espinoza?

A pesar de que Club América no habló sobre el tiempo de baja de Dagoberto Espinoza, su lesión es de gravedad y lo más seguro es que se pierda lo que resta del torneo Apertura 2025, por lo que lo veremos de vuelta en las canchas hasta el Clausura 2026.

Dagoberto Espinoza, de 21 años de edad, se suma a la lista de lesionados en Club América, donde ya se encuentra Henry Martín por un esguince de la rodilla izquierda y Jonathan dos Santos por un desgarro en el gemelo derecho.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Luego del agónico empate ante Rayados, Club América seguirá su camino en el Apertura 2025 de la Liga MX este miércoles 24 de septiembre cuando visite la cancha del Estadio Alfonso Lastras para medirse al Atlético de San Luis.

El encuentro Atlético de San Luis vs Club América se celebrará en el marco de la Jornada 10. Los potosinos recibirán a las Águilas luego de golear por 1-4 a Santos Laguna en el TSM Corona.