Uriel Antuna tendrá una nueva oportunidad en la Liga MX con los Pumas. El equipo de Efraín Juárez rescata al delantero de los Tigres para reforzar su ofensiva, en aparente compra definitiva.

Después de su fracaso en Liga MX con Tigres, Uriel Antuna busca recuperar el terreno perdido y volver a ser un jugador importante en la Liga MX, ahora en Pumas de Efraín Juárez.

Pumas refuerza su ofensiva con Uriel Antuna

La ofensiva de Pumas tendrá más variantes con la llegada desde Tigres de Uriel Antuna al equipo, una delantera en la que ya anotaron goles Juninho y Robert Morales, recientes incorporaciones.

Tigres, a su vez, se desprende de un jugador que no tenía cabida en el proyecto de Guido Pizarro y también del alto sueldo que recibía el delantero.

El fracaso de Uriel Antuna con Tigres

Uriel Antuna llegó a Tigres a mediados del año 2024, después de dos buenos años con Cruz Azul, equipo con el que fue campeón.

Sorpresiva fue la llegada de Uriel Antuna a Tigres, pero más aún el bajo rendimiento que tuvo el futbolista con los felinos del norte.

Un gol en casi 50 partidos con la playera de Tigres, sumó Uriel Antuna, quien ahora jugará con Pumas, a donde llega con 28 años de edad.

Estos fueron los números de Uriel Antuna con Tigres:

Partidos: 48

Goles: 1

Asistencias: 3

Minutos jugados: 1379

¿Qué gana Pumas con rescatar a Uriel Antuna?

Pumas no tiene un plantel muy amplio, así que, Uriel Antuna, tendrá muchos minutos en el equipo tanto en Liga MX como la Concachampions.

Pumas ganará desequilibrio por la bandas con Uriel Antuna, algo que no muestra desde la salida a Europa del Chino Huerta.

Con la llegada a Pumas, Uriel Antuna jugará en su quinto equipo de la Liga MX.

Equipos de Uriel Antuna en Liga MX: