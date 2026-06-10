Nadine Gasman aseguró que la CDMX está preparada para cualquier eventualidad sanitaria durante el Mundial 2026, con protocolos de vigilancia epidemiológica que incluyen enfermedades como sarampión y ébola.

En entrevista, la secretaria de Salud de la CDMX destacó que se desplegarán operativos de cara a los eventos del Mundial 2026, además de una red de atención prehospitalaria para urgencias.

Salud CDMX también ofrecerá información sobre salud sexual, pruebas de VIH y prevención de golpes de calor, reforzando campañas de vacunación y coordinación con hoteleros para garantizar agua potable y alimentos seguros.

El antes Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. (Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz)

Salud CDMX está preparada para cualquier eventualidad durante el Mundial 2026

Durante una entrevista con Joaquín López Doriga en Radio Fórmula, la secretaria de Salud de CDMX, Nadine Gasman, señaló que ya se encuentran preparados para cualquier emergencia durante el Mundial 2026.

De acuerdo con Nadine Gasman, se vigilará cualquier caso de enfermedad, tanto viral como de transmisión sexual durante el Mundial 2026; además de tener operativos en eventos masivos donde pudieran suceder lesiones.

Mismas que se atenderán de inmediato mediante una red de atención prehospitalaria de urgencias en toda la CDMX.

Además Salud CDMX tendrá lugares donde darán informes acerca de salud sexual, hacer pruebas de VIH, repartir condones, hablar sobre los golpes de calor, y lo importante de la hidratación.

Asimismo señaló que hay especial atención en temas como el ébola, que aunque no es alerta en la ciudad, se cuenta con la capacidad de atender y vigilar cualquier caso, síntomas o sospecha del mismo, para que no haya una crisis sanitaria.

Salud CDMX está blindada a ante casos como el del sarampión

Un tema que preocupa alrededor del Mundial 2026 es el del sarampión; Nadine Gasman, secretaria de Salud de CDMX, señala que llevan preparándose desde hace un año, promoviendo campañas de vacunación.

Al momento se han vacunado a más de 4 millones de personas; junto con esto se tiene alertas rápidas si detectan personas con alguna clase de síntoma relacionado, afirmando que los hospitales están capacitados para atender a nacionales y extranjeros.

Sin olvidar que se ha pedido a todos los visitantes al Mundial 2026, que vengan vacunados para evitar cualquier clase de problema relacionado.

Por otra parte, Nadine Gasman también mencionó que Salud CDMX ha estado en contacto con hoteleros para revisar todo lo relacionado al temas de los alimentos y que haya agua potable.

Asimismo aseguró que al agencia de protección y prevención de adicciones y salud mental, tiene una estrategia para atender casos de abuso de sustancias, principalmente en lo relacionado con el alcohol.