Autoridades de Estados Unidos ponen condiciones al Congo por brote de ébola para que su selección de futbol juegue el Mundial 2026 de la FIFA.

Debido al brote de ébola registrado en el Congo, Estados Unidos solicitó al país africano con ciertos controles sanitarios.

Estas son las condiciones para el Mundial 2026 que puso Estados Unidos al Congo por brote de ébola

La selección del Congo tendrá que permanecer aislada durante 21 días antes de que se le autorice ingresar a los Estados Unidos para jugar el Mundial 2026, en una “burbuja sanitaria” en Bélgica.

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giulani, informó sobre la notificación a la FIFA y al gobierno del Congo para mantener a los futbolistas en aislamiento.

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos." Andrew Giulani

De igual manera, las autoridades estadounidenses puntualizaron que cualquier persona que se integre a la delegación del Congo deberá estar un un espacio separado del plantel.

Selección del Congo (STR / AP Photo/STR)

Esto con el objetivo de que no se ponga en peligro la seguridad sanitaria de los seleccionados y el cuerpo técnico.

Andrew Giulani fue muy tajante al indicar que si alguna persona desarrolla síntomas, “se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial”.

De igual manera, se reveló que la Casa Blanca exhortó al Congo para que protegiera a sus jugadores de “exposiciones innecesarias”.

Actualmente, la selección de futbol de la República Democrática del Congo concentra en la ciudad de Lieja, Bélgica, preparándose para su debut en el Mundial 2026 contra el combinado de Portugal el 17 de junio.

El diecisiete brote de ébola en el Congo ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una alerta sanitaria, ya que considera que el riesgo epidémicos es “muy alto” a nivel nacional.