Estados Unidos ha endurecido sus medidas para ingresar al país con motivo del reciente brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo.

La embajada de Estados Unidos Santo Domingo publicó este 21 de mayo de 2026, la advertencia de viaje de Nivel 4 que tiene como objetivo limitar el riesgo de transmisión internacional del virus.

Estados Unidos impone restricciones a viajeros procedentes del Congo por brote de ébola

Avaladas por el Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la nueva restricción afecta a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que en los últimos 21 días hayan viajado a:

República Democrática del Congo

Uganda

Sudán del Sur

De ser el caso, estas personas podrán ingresar a Estados Unidos únicamente a través del Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD) donde se someterán a controles de salud reforzados.

Estos controles de salud pública mejorados serán aplicados por:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Toma de temperatura en aeropuerto (Imagen ilustrativa) (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Debido a que esta medida podría generar modificaciones en horarios de vuelo así como cancelaciones, se les pide a los viajeros tomar precauciones.

Cabe mencionar que la medida es obligatoria en tanto que los pasajeros en general están sujetos a revisiones de temperatura y controles de síntomas a su llegada al país.

Acciones a tomar si se quiere viajar a Estados Unidos

Ante la advertencia de viaje de Nivel 4, misma que sugiere a los ciudadanos no viajar a Estados Unidos, el gobierno pide realizar las siguientes acciones en caso de querer hacerlo en medio de brote de ébola: