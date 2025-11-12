Una nueva fiesta del futbol se vivió la noche de este lunes 11 de noviembre en Pachuca. La treceava edición del Salón de la Fama recibió a los nuevos investidos este 2025, los cuales fueron figuras del futbol tanto a nivel nacional como internacional; además de los famosos decanos y referentes en la historia del futbol femenil.
El Auditorio Gota de Plata fue una vez más el escenario para que en este Salón de la Fama 2025 entraran nuevos ídolos del futbol mexicano y mundial, los cuales dejaron huella en sus carreras en miles de aficionados que estuvieron atentos a la ceremonia en Pachuca donde tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones.
Cabe recordar que los investidos fueron elegidos por un comité editorial que hace unos meses emitió sus votos para elegir a los que hoy fueron reconocidos por el legado que dejaron en el balompié y esta vez, todos en vida.
Los investidos al Salón de la Fama 2025
18 fueron los investidos al Salón de la Fama 2025; seis de ellos fueron ex futbolistas nacionales, seis más ex futbolistas internacionales, cuatro decanos y dos ex jugadoras de futbol femenil.
Ex futbolistas nacionales
- Luis Flores
- Miguel España
- Ignacio Ambriz
- Milton Queiroz
- Francisco Palencia
- Gerardo Torrado
Ex futbolistas internacionales
- Iker Casillas
- Dunga
- Gary Lineker
- Ronald Koeman
- René Higuita
- Diego Forlán
Decanos
- Osvaldo Castro
- Manolete Hernández
- Ubaldo Matildo
- José Martínez
Femenil
- Guadalupe Tovar
- Abby Wambach
El Salón de la Fama 2025 y una emotiva ceremonia
La ceremonia del Salón de la Fama 2025 resultó sumamente emotiva toda vez que cada uno de los condecorados compartió su sentir por haber alcanzado este logro que resalta lo hecho a lo largo de su carrera, algunos de ellos con sus seres queridos presentes y con discursos hasta las lágrimas.
Es importante mencionar que este Salón de la Fama 2025 pudo ser una edición especial por cumplir 15 años de la primera vez que se realizó, lo cual pudo volverla todavía más emotiva, pero hay que recordar que a causa del Covid-19, tuvo que suspenderse por dos años.