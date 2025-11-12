Una nueva fiesta del futbol se vivió la noche de este lunes 11 de noviembre en Pachuca. La treceava edición del Salón de la Fama recibió a los nuevos investidos este 2025, los cuales fueron figuras del futbol tanto a nivel nacional como internacional; además de los famosos decanos y referentes en la historia del futbol femenil.

El Auditorio Gota de Plata fue una vez más el escenario para que en este Salón de la Fama 2025 entraran nuevos ídolos del futbol mexicano y mundial, los cuales dejaron huella en sus carreras en miles de aficionados que estuvieron atentos a la ceremonia en Pachuca donde tuvieron la oportunidad de compartir sus impresiones.

Cabe recordar que los investidos fueron elegidos por un comité editorial que hace unos meses emitió sus votos para elegir a los que hoy fueron reconocidos por el legado que dejaron en el balompié y esta vez, todos en vida.

Los investidos al Salón de la Fama 2025

18 fueron los investidos al Salón de la Fama 2025; seis de ellos fueron ex futbolistas nacionales, seis más ex futbolistas internacionales, cuatro decanos y dos ex jugadoras de futbol femenil.

Ex futbolistas nacionales

Luis Flores

Miguel España

Ignacio Ambriz

Milton Queiroz

Francisco Palencia

Gerardo Torrado

Ex futbolistas internacionales

Iker Casillas

Dunga

Gary Lineker

Ronald Koeman

René Higuita

Diego Forlán

Decanos

Osvaldo Castro

Manolete Hernández

Ubaldo Matildo

José Martínez

Femenil

Guadalupe Tovar

Abby Wambach

⚽️ Iker Casillas

El guardián de los sueños. Campeón del mundo, símbolo de liderazgo y ejemplo eterno de humildad y grandeza.

🇪🇸 Entra al Salón de la Fama, Iker Casillas. pic.twitter.com/7nZi2WYjvU — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

El Salón de la Fama 2025 y una emotiva ceremonia

La ceremonia del Salón de la Fama 2025 resultó sumamente emotiva toda vez que cada uno de los condecorados compartió su sentir por haber alcanzado este logro que resalta lo hecho a lo largo de su carrera, algunos de ellos con sus seres queridos presentes y con discursos hasta las lágrimas.

Es importante mencionar que este Salón de la Fama 2025 pudo ser una edición especial por cumplir 15 años de la primera vez que se realizó, lo cual pudo volverla todavía más emotiva, pero hay que recordar que a causa del Covid-19, tuvo que suspenderse por dos años.