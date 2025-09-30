El Club León hizo oficial el regreso de Nacho Ambriz a su banquillo para tomar las riendas de La Fiera luego de renuncia de Eduardo Berizzo y uno de los temas que más llamaron la atención fue el manejo que le dará a James Rodríguez, la figura del conjunto esmeralda.

De entrada, Nacho Ambriz se dijo sorprendido con James Rodríguez y dejo claro que su trabajo será saber como llegarle al mediocampista colombiano que, a decir suyo, se encuentra comprometido e ilusionado con ser campeón en el Club León.

“James Rodríguez me ha sorprendido, por ahí decían que si iba a poder con él o no, aquí no se trata de poder. Es un ser humano, tengo que saber llegarle. Él tiene ilusión, quiere ser campeón. Lo veo bien, tranquilo y le comenté que iba a disfrutar jugando al futbol”, dijo Ambriz.

James Rodríguez tendría los días contados en León

Independientemente de lo dicho por Nacho Ambriz respecto a James Rodríguez, parece ser que el cafetalero tendría los días contados en León. Y es que según lo publicado por El Francotirador en el Diario Récord, no ha habido avances en la renovación de contrato ni intenciones de que se lleve a cabo.

En ese mismo reporte, se afirmó que James Rodríguez no estará en el partido de León contra Toluca y aunque Nacho Ambriz considera usarlo el resto del Apertura 2025, tampoco ha intercedido para pedirle a la directiva que busquen renovar su vínculo.

De tal forma, James Rodríguez podría vivir sus últimas semanas en el futbol mexicano en caso de que no llegue la extensión contractual con los Panzas Verdes y que ningún otro cuadro del balompié nacional lo fiche.

La condición que León le puso a Nacho Ambriz para volver a León

En otro tema, detallaron que cuando Nacho Ambriz era técnico de León, no renovó debido a que su agente, Eduardo Hernández, cambió las condiciones de último momento para pedir más dinero con el argumento de que el título conseguido encarecería a su estratega, cosa que no gustó a la directiva verde.

Con ese antecedente, los dirigentes de León, puntualmente Jesús Martínez Munguía se puso en contacto de forma directa y personal con Nacho Ambriz para hacerle saber su deseo de que regresara, pero con la condición de que no lo hiciera con su representante.

Así, Nacho Ambriz aceptó las condiciones de León y llegaron a un acuerdo para su vuelta al club que hizo campeón en el año 2020, mismo que busca regresar a los primeros planos.