Fernando Valenzuela, mejor conocido como “El Toro” fue incluido en la lista de ocho ex peloteros nominados al Salón de la Fama de Cooperstown.

Uno de los mejores beisbolistas mexicanos, Fernando Valenzuela, aparece en la lista de nominados al Salón de la Fama de Cooperstown junto a figuras memorables como Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, entre otros.

El comité de la era contemporánea del béisbol para el Salón de la Fama de Cooperstown, compuesto por 16 personas, se reunirá el 7 de diciembre en Orlando, Florida, y se requiere el 75% de los votos para conocer a los elegidos.

La lista publicada por la MLB incluye a ocho exjugadores cuyas contribuciones principales ocurrieron a partir de 1980, entre los que destaca Fernando Valenzuela junto a varias figuras que destacaron en las Grandes Ligas.

La boleta completa reúne tanto a lanzadores como a jugadores de posición reconocidos por su impacto en la década de los 80 y 90, por lo que Fernando Valenzuela no podía faltar en la lista para el Salón de la Fama de Cooperstown:

Fernando Valenzuela

Barry Bonds

Roger Clemens

Don Mattingly

Dale Murphy

Carlos Delgado

Jeff Kent

Gary Sheffield

Los 8 candidatos finales para entrar sl Salón de la Fama de Cooperstown por la vía de la “Era Contemporánea”. Fernando Valenzuela 🇲🇽 y Carlos Delgado 🇵🇷 con legítimas oportunidades de llegar al recinto de los inmortales. pic.twitter.com/bvcxqZjoJg — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) November 3, 2025

¿Fernando Valenzuela puede entrar al Salón de la Fama de Cooperstown?

Fernando Valenzuela debutó en las Grandes Ligas en 1980 a los 19 años de edad y se convirtió en un fenómeno global al siguiente año, además, tiene los números necesarios para entrar al Salón de la Fama de Cooperstown.

En 1981, Fernando Valenzuela ganó el Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional. También fue campeón de la Serie Mundial con los Dodgers y repitió en 1988, además de ganar dos bates de plata y un guante de oro.