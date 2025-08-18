El pasado sábado 16 de agosto Chivas enfrentó a FC Juárez en el partido correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025, donde el Rebaño Sagrado se llevó la derrota de 2-1.

Aunque Chivas sigue sin poder levantar en lo que va del torneo y marcha en el lugar 16 de la tabla general con apenas 3 puntos conseguidos, nuevamente el arbitraje vuelve a ser polémico.

Y es que como ya es muy recurrente en la Liga MX, cada jornada se señalan errores de los árbitros pero en esta ocasión hay una nueva toma que en esta ocasión no se equivocaron.

Sale a la luz la prueba definitiva de que Chivas no fue acuchillado por el arbitraje

Una nueva polémica estalló en el Akron, al final del partido de Chivas vs Juárez hubo una acción en el área que hizo molestar a los jugadores, DT y hasta a la afición.

Una polémica mano dentro del área de los Bravos de Juárez fue reclamada con todo por los jugadores de Chivas ya que en caso de que marcara como penal, el cuadro rojiblanco tenía posibilidad de empatar el juego.

Sin embargo, el árbitro no otorgó el penal, situación de la cual se ha hablado mucho incluso después del partido pero hay una toma que muestra que la mano no era sancionable.

“Esta toma lo deja mucho más claro. No penal... Mano circunstancial y acción de juego” escribió el analista arbitral Juan Guzmán Gasso con lo que puso fin a la polémica en el Akron.

Esta toma lo deja mucho mas CLARO.



🔍🏟⚽️



➖️ NO PENAL... Mano CIRCUNSTANCIAL y ACCIÓN de JUEGO.



⬇️✅️🖥 https://t.co/gCMrPgeJTn pic.twitter.com/U8EyowfElQ — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) August 18, 2025

Gabriel Milito explota por polémicas arbitrales contra Chivas

Gabriel Milito no encuentra por dónde levantar el camino de Chivas, fracasó en la Leagues Cup 2025 y en Liga MX solo ha ganado 1 partido de 4 disputados, pero el DT explotó por una posible persecución arbitral.

El DT del Rebaño se quejó del arbitraje ya que le han marcado penales en los últimos cuatro partidos que han disputado en la Liga MX.

“Claramente no es normal que en cuatro partidos te cobren penales en contra que te cuestan el desarrollo. Una vez que el equipo rival se pone en ventaja, ya es más complicado atacar” señaló Gabriel Milito en conferencia de prensa.