El mercado de fichajes comienza a tomar forma y uno de los nombres que ha surgido en la órbita del América es el del mediocampista Samuel Moutoussamy, futbolista de la Selección del Congo que recientemente participó en el Mundial de 2026.

De acuerdo con información difundida por el medio griego TheSportsShare, el jugador africano podría cambiar de equipo durante este verano y su salida estaría valuada en una cifra cercana al millón de euros.

Samuel Moutoussamy tuvo grandes actuaciones en el Mundial 2026

Samuel Moutoussamy, de 29 años, ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol europeo, destacando por su capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones del centro del campo.

El mediocampista también ganó visibilidad internacional gracias a su participación con la Selección del Congo en el Mundial de 2026, pues pese a que fueron eliminados por Inglaterra en dieciseisavos de final, tuvieron una destacada actuación.

Estas características habrían llamado la atención de la directiva del América, que continúa evaluando opciones para fortalecer la plantilla de cara al próximo semestre para el Apertura 2026 de la Liga MX.

La Selección del Congo fue eliminada del Mundial 2026 por Inglaterra. (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

América sigue analizando opciones de cara al Apertura 2026

Por ahora no existe una oferta oficial por parte del América ni negociaciones confirmadas entre los involucrados.

Sin embargo, el reporte procedente de Grecia ha colocado al futbolista en el radar de los aficionados azulcremas, quienes esperan movimientos importantes tras el Mundial 2026.