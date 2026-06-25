FIFA ha autorizado el regreso de Rusia a sus competiciones oficiales mediante una invitación al próximo Mundial Sub-15 en Azerbaiyán, luego de cuatro años de ausencia.

Esta medida representa la primera apertura del organismo tras haber excluido a los equipos rusos en 2022 debido al conflicto bélico e invasión a Ucrania.

Rusia podrá regresar a una competencia de la FIFA después de cuatro años de sanción

El regreso de Rusia a las competencias de la FIFA se concretará en octubre de 2026, tras recibir una invitación formal para participar en el nuevo Mundial Sub-15 que se llevará a cabo en Azerbaiyán del 22 al 31 de dicho mes.

La FIFA anunció que el torneo está abierto a todas las asociaciones miembro, lo que incluye a Rusia y también a Bielorrusia.

Rusia regresa a una competencia de la FIFA después de cuatro años (@rfsruofficial / Instagram )

Este evento marca la primera vez que una selección rusa participará en un torneo oficial de la FIFA desde que fue excluida en febrero de 2022, a raíz de la invasión a Ucrania.

Todos los clubes y selecciones rusas quedaron excluidos de cualquier certamen organizado por la UEFA o la FIFA, por lo que solo pudieron disputar encuentros amistosos.

Aunque sus equipos fueron vetados de las competiciones, la Federación Rusa de Futbol nunca fue suspendida formalmente como miembro de la entidad, lo que facilitó este acercamiento.

Por el momento, el levantamiento de las sanciones se limita exclusivamente a esta categoría juvenil.

No hay indicios de que Rusia vaya a ser admitida próximamente en las eliminatorias para la selección mayor o en el Mundial 2030, cuya participación sigue siendo incierta.

Gianni Infantino de la FIFA reacciona al regreso de Rusia a competiciones internacionales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido esta medida argumentando que no se debe castigar a los deportistas juveniles por las acciones de sus líderes políticos.

Según declaraciones de Infantino en febrero pasado, el veto no ha logrado resultados positivos y solo ha generado “frustración y odio”, por lo que integrar a los jóvenes es un paso necesario.

El retorno de Rusia a las competiciones de la FIFA será gradual y las selecciones inferiores serán el comienzo.

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Tanto la FIFA como las autoridades rusas ven esta participación como el “primer paso” hacia una normalización progresiva de Rusia en todas las categorías del fútbol internacional, incluyendo eventualmente a la selección absoluta.

Cabe recordar que en 2023, la UEFA intentó una reincorporación similar de equipos juveniles rusos, pero la iniciativa fracasó debido a las amenazas de boicot de Ucrania y varias federaciones europeas como Inglaterra, Polonia y Suecia.

Pese a que ya se habilitó su participación, la Federación Rusa de Futbol valorará la invitación a participar en el torneo.